Ucraina: olimpionica Meilutyte nuota in laguna rosso sangue

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Campionessa olimpica nei 100 rana ai Giochi di Londra nel 2012, quando aveva solo 15 anni, la lituana Ruta Meilutytè ha protestato contro la guerra in Ucraina, nuotando in acque colorate di rosso per simulare uno 'stagno di sangue' davanti all'ambasciata russa a Vilnius. La performance è stata sostenuta dalle autorità locali e fa parte del progetto "Red-Blood", diffuso in tutto il mondo per protestare contro l'attacco russo alle città ucraine.

Su Twitter, la Meilutytè ha spiegato di aver voluto fare un appello "a nome del popolo ucraino", vittima dell'attacco russo.

Così la sua performance "Swimming Through" è un invito all'azione a sostegno del popolo ucraino che "sta affrontando il genocidio commesso dalla Russia". "Con Paesi come la Germania che non si fanno avanti a imporre sanzioni adeguate all'autore del reato - spiega - scegliere il denaro al posto delle persone rende difficile mantenere la speranza. Pertanto, è fondamentale che continuiamo ad agire, diffondendo informazioni veritiere, col volontariato, protestando, donando e spingendo i nostri governi ad agire". "Bloody Lagoon sottolinea la responsabilità della Russia per aver commesso crimini di guerra contro gli ucraini. Il nuoto simboleggia la necessità di uno sforzo continuo per combattere". La campionessa olimpica ha anche tenuto a sottolineare che la laguna è stata tinta con vernice ecologica, approvata dalle autorità e utilizzata nei test scientifici.

Nel 2012 Meilutytè ha sbalordito il mondo vincendo l'oro olimpico all'età di 15 anni. Due anni dopo, ai Giochi della Gioventù di Nanchino, in Cina, è diventata la prima e unica nuotatrice fino a oggi a vincere l'oro olimpico prima di quello dei Giochi giovanili. In seguito ha nuotato in Brasile gareggiando per il team del Flamengo nel Trofeo Brasile e, a livello di nazionali, ha vinto titoli mondiali ed europei prima di ritirarsi all'età di 22 anni, nel 2019, per combattere la depressione. (ANSA).