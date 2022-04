Pugilato: Domani il Mondiale di Magnesi, 'diventerò il n.1'

(ANSA) - CIVITAVECCHIA, 08 APR - È tutto pronto presso il palasport di Civitavecchia, dove domani sera Michael 'Lone Wolf' Magnesi è intenzionato a confermarsi campione mondiale Ibo dei pesi superpiuma. Il boxeur originario di Cave non ha mai perso un match ufficiale (20 vittorie nel suo curriculum) e la sua scalata alla riunificazione delle sigle prosegue a Civitavecchia, città dove risiede assieme alla moglie Alessandra Branco.

Così dopo la trasferta negli Stati Uniti, in cui ha fatto sentire il profumo dei suoi guantoni al pubblico di New York, il Lupo Solitario vuole mantenere la cintura iridata dei superpiuma conquistata nel 2020 stendendo Patrick Kinigamazi e confermata un anno fa mettendo ko Khanyle Bulana. Adesso sulla strada di Magnesi c'è il messicano Dennis Contreras, detto 'El Martillo', un combattente del ring che su 24 successi in carriera (11 sconfitte e un pari) 20 li ha vinti prima del limite. Il match verrà trasmesso su Discovery ed Eurosport 2.

Un'eventuale vittoria aprirà al 27enne italiano la strada verso l'assalto alle altre cinture, quelle in possesso dei vari Oscar Valdez, Roger Gutierrez, Kenichi Ogawae e Shakur Stevenson. Infatti l'obiettivo mai nascosto di Magnesi è di diventare il numero uno assoluto della sua categoria. Quindi sa cosa c'è in palio e per questo non vuole fallire. "Mi piace in particolare la boxe di Shakur Stevenson - dice 'Lone Wolf' -.

Ispira sicurezza e sembra sempre convinto di ciò che fa. E' molto abile, senza togliere niente agli altri, ma io credo di essere alla loro altezza. Dopo questo match ho intenzione di chiedere al mio team di esplorare la disponibilità degli altri 'titolati' per una riunificazione. Intanto domani combatto a casa mia, e non posso deludere nessuno. So bene cosa devo fare e come farlo. Di certo sarà un match duro, ma il Lupo Solitario non si ferma. Ogni combattimento per me è una nuova sfida da affrontare e da vincere. In più questa volta avrò il pubblico, il mio pubblico, a sostenermi dal vivo".

A organizzare la riunione sono la Bbt Boxing Team e la A&B Events, in collaborazione e con il contributo della Federazione Pugilistica Italiana. Nel sottoclou da vedere il welter Pietro 'The Butcher' Rossetti contro il georgiano Nika Nakashidze.

(ANSA).