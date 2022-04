Tiro a volo: Cdm a Lima, Italia vince nello Skeet Mixed Team

La coppia dell'Italia composta da Simona Scocchetti e Domenico Simeone ha vinto la gara di Skeet 'Mixed Team' (prova che a Parigi 2024 farà parte del programma olimpico) della 'tappa' della Coppa del Mondo di tiro a volo a Lima. Migliori delle qualificazioni con 145/150, gli azzurri hanno duellato con il team statunitense composto da Austen Jewell Smith e Dustan Taylor nel medal match per l'oro dando vita ad una finale ad alta tensione. Dopo aver costretto gli avversari al pareggio con 5-5, Scocchetti e Simeone li hanno battuti per 4-3 nello spareggio.

"Sono davvero contenta - il commento della Scocchetti -.

Ringrazio Andrea (il ct Filippetti, ndr) per avermi scelto per questa gara. E' stata dura, sono partita male nella gara individuale ma piano piano sono riuscita a ricostruire la tranquillità che avevo. Questo anche grazie alla collaborazione con Domenico (Simeone, ndr), ottimo compagno di squadra. Non è stato facile, piattelli duri, caldo e tante difficoltà, ma alla fine il risultato è arrivato".

Al terzo posto l'altra coppia statunitense formata da Catlin Connor e Hayden Stewart, alla pari con i francesi Lucie Anastassiou ed Eric Delaunay. Quinto posto gli azzurri Francesca Del Prete e Cristian Ciccotti.