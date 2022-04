Basket: Eurolega, Asvel-Ax Milano 80-81

(ANSA) - MILANO, 07 APR - L'AX Milano chiude la stagione regolare di Eurolega con una vittoria in emergenza - senza ben 6 giocatori - e con un finale thrilling contro l'Asvel (80-81) e deve così aspettare ancora per conoscere sia il proprio posizionamento finale che l'accoppiamento per i playoff.

L'Olimpia chiuderà terza se domani il Real Madrid perderà con il Bayern Monaco e poi affronterà una tra Efes e Maccabi in base ai risultati dei loro ultimi impegni. Milano rischia nel finale, anche per un pericolodo 6/16 ai liberi: da +12 si fa rimontare e, complice un fallo antisportivo fischiato contro Hall a 10'' dalla fine sul +2, può esultare solo quando il tiro per vincere sulla sirena di Jones finisce sul ferro. "Ci siamo complicati la vita con le nostre percentuali ai liberi - spiega coach Messina - ma sono molto soddisfatto di chiudere con 21 vittorie. Ognuno oggi ha dato un buon contributo, mi è piaciuto il nostro spirito".

Per Milano risultano decisive le prove di Delaney (24, migliore prestazione stagionale) e di Baldasso che non fa rimpiangere Rodriguez con 13 punti, 3/4 da tre e una tripla da 12 metri allo scadere del terzo periodo. All'Asvel non basta la balistica di Lighty (28) e il primo punto esclamativo della giovane carriera di Victor Wembanyama, classe 2004 e probabile prima scelta al draft 2023: il neo-18enne , 218 centimetri di altezza, è una croce per la difesa biancorossa con 18 punti e 4/5 da tre. (ANSA).