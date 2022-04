Pugilato: domani al Coni il premio 'Giuliano Gemma'

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Lo Sport mi ha sempre affascinato molto. Invito i giovani a praticarlo perché richiede sacrificio e il sacrificio servirà anche in altri momenti della vita". E' la regola di vita che ha lasciato Giuliano Gemma che, prima come stuntman e poi come attore, ha amato e praticato numerosi sport, fra i quali il pugilato, di cui oltre che praticante è stato tifoso seguendo da bordo ring tutti i più celebri campioni italiani della sua epoca, primo fra tutti Nino Benvenuti.

All'attore è dedicata la quinta edizione del Premio Giuliano Gemma & Fpi Awards 2021, nato nel 2016 ed organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana, grazie al presidente Flavio D'Ambrosi, insieme al promoter Vladimiro Riga e Agnus Dei Tiziana Rocca Production, in collaborazione con l'advisor Fpi Artmediasport e RomArtEventi e patrocinato dal Coni, da Sport e Salute, dal Consiglio Regionale del Lazio, dalla Regione Marche, da Roma Capitale, dalla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, dalla Fondazione Marche Cultura e dall'Istituto per il Credito Sportivo.

Domani alle 19 nel Salone d'Onore del Coni, insieme al presidente Giovanni Malagò, saranno presenti le figlie Vera Gemma e Giuliana Gemma e la moglie Baba Richerme, mentre protagonisti al centro del ring/palco, personaggi e campioni della scena italiana: il Presidente di Croce Rossa Italiana Francesco Rocca, il Sottosegretario Cultura e Sport del Pontificio Consiglio della Cultura Mons. Melchor Sanchez de Toca, gli attori Eleonora Giorgi, Orso Maria Guerrini e Sebastiano Somma, il coreografo e direttore artistico Luca Tommassini, il regista Federico Zampaglione, il cantautore e regista Fabrizio Moro, il regista Alessio De Leonardis, il vicepresidente del Coni Silvia Salis, l'On. Giusy Versace e il Presidente dell'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile Luca Massaccesi. Presenti anche i campioni di oggi, come quello europeo dei pesi medi Matteo Signani, Emanuele Blandamura, Aziz Abbes Mouhiidine, Salvatore Cavallaro e altri.

A tutti loro andrà la statuetta che riproduce l'opera in bronzo 'Il Pugile' dell'artista Gemma, che era anche uno scultore. Alle medaglie azzurre del 2021 andrà il Guantone al Merito Sportivo Fpi. (ANSA).