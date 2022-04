Ucraina: scherma; spadista Santarelli lancia asta solidale

(ANSA) - ROMA, 05 APR - I fiori contro le bombe. La stoccata per la pace dello spadista azzurro Andrea Santarelli è una sfida solidale che si proietta al futuro. "Dieci fiori per l'Ucraina" è il titolo del progetto appena lanciato dallo schermidore della Nazionale italiana di spada, già medaglia d'argento a squadre ai Giochi Olimpici di Rio 2016 e quarto classificato nella gara individuale all'ultima Olimpiade di Tokyo 2020, con altri cinque promotori tra cui un ragazzo ucraino e un altro russo.

Consiste in una raccolta fondi da destinare alla popolazione che sta soffrendo le pene di una guerra. La gara di solidarietà si svolgerà online attraverso la vendita all'asta di NFT, oggetti virtuali di grande tendenza che stanno facendo breccia in un nuovo mercato in costante espansione. Gli NFT in questione sono appunto dei fiori realizzati in 3D, pubblicati all'interno del profilo Opensea de "La Clarice", azienda agricola fondata da Diego e Davide Narcisi, due fratelli di Foligno, concittadini e amici da sempre di Santarelli.

"Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi e, allo stesso tempo, dimostrare al mondo che la solidarietà non ha nessuna bandiera né religione. Siamo italiani, russi, ucraini, e lavoriamo insieme perché la nostra missione è aiutare delle persone come noi, come tutti", sottolineano Santarelli e i suoi compagni d'avventura. (ANSA).