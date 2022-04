Presentato all'ICS il libro "Laudato sì, Sport!"

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Un viaggio nelle profondità dei valori e dei significati dello sport, alla ricerca dei suoi tratti essenziali e universali, osservando l'orizzonte accompagnati da una guida d'eccezione: l'Enciclica del Santo Padre "Laudato sì" sulla cura della casa comune. Un momento di riflessione, che Daniele Pasquini, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport, ha illustrato nel corso della presentazione del suo libro "Laudato sì, sport!", orientamenti per una ecologia integrale attraverso lo sport (editrice AVE).

L'Istituto per il Credito Sportivo ha contribuito alla realizzazione del volume, ospitando presso la propria sede uno stimolante dibattito, moderato dal condirettore del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano, al quale hanno partecipato, oltre all'autore, S.E. Monsignor Carlo Mazza, vescovo emerito di Fidenza e presidente onorario della Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport; Carlo Mornati, Segretario generale del CONI; il presidente dell'ICS, Andrea Abodi e Lucio Turra, Amministratore nazionale dell'Azione Cattolica Italiana.

L'ICS - ha dichiarato il presidente Abodi - ha deciso di sostenere il progetto editoriale che inizia con la pubblicazione di "Laudato sì, sport!", perché ilsaggio di Daniele Pasquini offre una molteplicitàdi spunti valoriali orientati dal fattore-guida dell'Enciclica di Papa Francesco, l'ecologia integrale, e dalla sua relazione con lo sport. La qualità della vita della singola persona e della comunità della quale fa parte, nel rispetto del territorio di appartenenza, potrebbe avere dallo sport un contributo formidabile, ma dipende da come lo sport si predisporrà al cambiamento epocale che questi tempi stanno imponendo e determinando". (ANSA).