Masters: per la "Cena dei campioni" sushi e carne Wagyu

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Sushi in tutte le salse, tra sashimi e nigiri. E poi Black Cod al miso, prima di una pregiatissima carne Wagyu di Miyazaki. Per chiudere, una torta giapponese con fragole e panna. E' questo il menù scelto dal giapponese Hideki Matsuyama (campione in carica) per la tradizionale "Cena dei campioni" che questa sera si terrà ad Augusta, a due giorni dall'inizio della 86esima edizione del The Masters. (ANSA).