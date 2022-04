Malagò, "siamo multidisciplinari, non lasciamo indietro nessuno"

(ANSA) - ROMA, 05 APR - "Pechino è stata la seconda edizione dei Giochi Invernali più medagliata di sempre. Siamo un Paese multidisciplinare. Tra Tokyo e Pechino siamo il terzo Paese al mondo per medaglie conquistate in discipline diverse dopo Stati Uniti e Russia. Non lasciamo indietro nessuno": così il presidente del Coni, Giovanni Malagò durante il suo intervento alla consegna del Tricolore al Quirinale.

Malagò ha ricordato l'oro conquistato nel curling "che dimostra la forza del nostro sport" ed ha ringraziato "le due federazioni protagoniste di Pechino: quella degli sport invernali e quella degli sport del ghiaccio, esempi di multidisciplinarità".

"A Milano-Cortina avremo gli occhi del mondo addosso, ma saremo pronti", ha concluso il n.1 del Coni. (ANSA).