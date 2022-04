Pugilato: Marsili batte Urquiaga, è suo il titolo UE leggeri

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Grande serata di boxe a Santa Marinella (Roma): tutti i riflettori erano puntati sul match per il titolo UE leggeri fra Emiliano Tizzo Marsili e lo spagnolo Frank Urquiaga, che si è rivelato molto equilibrato e avvincente sui 12 round. Alla fine si è imposto ai punti il pugile italiano (115-113; 112-115; 115-112) per 'Split Decision'.

La serata, organizzata dalla OPI 82, aveva anche in programma il match per il titolo Intercontinentale Youth Leggeri Wbc fra Daniel Spada e Andrea Sito, che è stato vinto con verdetto unanime (78-74; 79-73; 77-75) dal primo dei due. Per quanto riguarda il resto del programma, nei Medi, Giovanni Sarchioto ha sconfitto per Kot alla prima ripresa Samir Nasim, Francesco Russo - sempre nella categoria dei Medi - ha superato per abbandono al secondo round Giusto Durante. Il medio Omar Illunga ha battuto per Kot al quarto round lo sloveno Alex Visocnik.

(ANSA).