Ecco il Roland-Garros del Padel, da 11 a 17 luglio a Parigi

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Anche per il padel è giunta l'ora di sfilare sotto l'Arc de Triomphe a Parigi. Da quest'anno come già per il tennis, si giocherà il Roland-Garros del padel dall'11 al 17 luglio 2022. Ad annunciare la novità assoluta è la federtennis francese Fft, la Premier Padel e Qatar Sports Investments (Qsi), nell'ambito di un accordo pluriennale.

L'evento metterà in mostra l'élite di uno sport in sempre più rapida crescita al mondo, che in Italia negli ultimi tempi sta vivendo un vero e proprio boom. Il Paris Premier Padel Major è il primo torneo Major ad essere annunciato per l'Europa, e il secondo Major ad essere annunciato per il tour ufficiale di Premier Padel, supportato dal giocatori professionisti della Ppa (Professional Padel Association) e sotto la governance della Fip (International Padel Federation). Si giocherà nello storico Stade Roland-Garros. Il Major accoglierà i migliori giocatori del circuito offrendo 2.000 punti in classifica oltre a un montepremi da record. La Fft ha firmato un memorandum d'intesa con Premier Padel questa settimana e, con questo primo European Major, diventa un partner leader e protagonista della scena internazionale. La federazione si impegna anche a promuovere lo sviluppo del padel a tutti i livelli in Francia. Premier Padel organizzerà almeno dieci tornei, inclusi quattro eventi Major di categoria uno, nel 2022 e 2023. La finale del primo di questi eventi, l'Ooredoo Qatar Major 2022, si gioca oggi. Dal 2024 in poi, il circuito Premier Padel intende organizzare almeno 25 tornei. "Siamo assolutamente felici per il nostro sport e per i giocatori - ha detto Luigi Carraro, Presidente della International Padel Federation - si giocherà in uno dei luoghi più iconici e venerati del mondo: lo Stade RolandGarros. Il padel sta crescendo rapidamente in Francia e non vediamo l'ora di mostrare al meglio il nostro sport al nuovo pubblico in questo luogo spettacolare".

"Oggi è un momento molto importante per il padel, in Francia, in Europa e su scala globale - le parole di Nasser Al-Khelaïfi - Fin dal primo giorno, abbiamo detto che il nuovo circuito ufficiale avrebbe spinto la disciplina al vertice. Lo testimonia l'organizzazione di un Major allo Stade Roland-Garros". (ANSA).