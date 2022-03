Tiro a volo: Cdm a Lima; Frasca 2/o nella Fossa uomini

(ANSA) - LIMA, 31 MAR - Arriva un altro podio, quello della piazza d'onore, per la nazionale italiana di tiro a volo impegnata nella 'tappa' di Coppa del Mondo a Lima. L'azzurro Erminio Frasca, poliziotto di Priverno che fu sesto nella finale dei Giochi di Pechino 2008, si è infatti piazzato al secondo posto nella gara di Fossa vinta dallo spagnolo, oro olimpico in Mixed Team a Tokyo, Alberto Fernandez. Il quale per avere la meglio su Frasca ha dovuto ricorrere allo spareggio, in cui si è imposto per 2-1. Al terzo posto l'americano Derrek Scott Mein.

Nono l'altro azzurro Luca Miotto.

"Peccato, perché un oro perso allo spareggio lascia sempre un po' di amaro in bocca - il commento di Frasca - ma sono comunque contento di aver fatto una bella gara. Gli ultimi due anni sono stati difficili a livello personale, ma questo argento a quattro anni dalla mia ultima medaglia mi conferma che sono tornato sulla strada buona". (ANSA).