F1 a Las Vegas nel 2023, terzo gp negli Stati Uniti

(ANSA) - LOS ANGELES, 31 MAR - Il Gran Premio di Las Vegas entrerà a far parte del calendario di Formula 1 nel 2023, ha annunciato il promotore del campionato, assegnando così il terzo Gran Premio di F1 negli Stati Uniti per la prossima stagione.

"La gara si svolgerà di notte, un sabato di novembre, sulla famosa Strip di Las Vegas, passando davanti ad alcuni dei luoghi, hotel e casinò più leggendari del mondo", ha affermato la Formula 1 in una nota. Las Vegas ha ospitato due Gran Premi di F1 nel 1981 e nel 1982. (ANSA).