Basket: Nba; Miami e Dallas si assicurano posto nei play off

(ANSA) - WASHINGTON, 31 MAR - Comincia a delinearsi il quadro dei play off Nba. Dopo Phoenix, che sta dominando a Ovest con l'81,6% di vittorie che è record della franchigia, e Memphis., altre due squadre si sono assicurate il diritto di giocare nella post season. Sono Miami, prima a Est con il 63,6, che grazie al successo sui Boston Celtics per 106-98 sono matematicamente dentro. Per gli Heat tre uomini in doppia cifra, con Jimmy Butler che ne ha segnati 24, Kyle Lowry 23 e Bam Adebayo in doppia doppia con 17 punti e 12 rimbalzi. Nelle file dei Celtics doppia doppia per Jaylen Brown, con 28 punti e 10 rimbalzi.

Play off sicuri anche per i Dallas Mavericks, terzi ad Ovest, grazie al successo per 120-112 sui Cleveland Cavaliers e alla contemporanea sconfitta dei Minnesota Timberwolves, 125-102 contro Toronto. Per Dallas il match winner è stato ancora una volta Luka Doncic, con 35 punti e 13 assist. 20 punti lo sloveno li ha segnati nel terzo quarto. Per lui grandi dimostrazioni di affetto da parte del pubblico, vista la presenza a Cleveland di una foltissima colonia di suoi connazionali.

Nelle altre partite Atlanta (senza Gallinari) dilaga a Oklahoma City con 41 punti di Young, mentre i Lakers Ovest rischiano di rimanere fuori anche dai play in, minitorneo che le squadre dalla settima alla decima posizione di ogni Conference giocheranno per guadagnare un posto nei play off. (ANSA).