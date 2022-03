Vela: è ufficiale, Barcellona sede dell'America's Cup del 2024

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Barcellona ospiterà la 37/a edizione dell'America's Cup nel 2024. Dopo i rumors è arrivata l'ufficialità: Emirates Team New Zealand e il Royal New Zealand Yacht hanno infatti annunciato che sarà la città catalana ad ospitare il grande evento velico, in programma tra due anni a settembre e ottobre. "Un misto di storia e modernità, Barcellona è una delle città più iconiche e attraenti del mondo e diventerà la prima sede al mondo ad ospitare sia i Giochi Olimpici che un evento di Coppa America" fa sapere il defender in una nota.

"Barcellona è davvero una delle città più riconosciute al mondo, quindi avere la possibilità di ospitare l'evento velico più riconosciuto al mondo è estremamente eccitante - le parole di Grant Dalton, CEO dell'America's Cup Defender Emirates Team New Zealand -. In qualità di Defender dell'America's Cup, abbiamo sempre sentito la responsabilità di far crescere l'evento, il pubblico e lo sport della vela su scala globale e sicuramente avere l'evento ospitato in una città importante come Barcellona ci consentirà di dare impulso alla crescita sulla scena sportiva mondiale. Sarà molto spettacolare".

Le sue strutture esistenti per le regate, le basi delle squadre, le infrastrutture tecniche, i superyacht e le aree per il villaggio dell'evento dell'America's Cup per ospitare fan, ospitalità e media, nonché una gamma media di vento di 9-15 nodi durante la gara di settembre e ottobre finestra, ha reso la città adatta allo scopo.

La scelta è caduta su Barcellona che ha presentato un'intesa "tra enti pubblici e privati ;;che hanno collaborato per fa scegliere la città catalana". Una join venture tra governo della Catalogna, il consiglio comunale di Barcellona, ;;il municipio, ;;il porto, ;;l'agenzia di investimento di Barcelona Global e Barcelona & Partners, un iniziativa senza scopo di lucro composta da oltre 200 delle principali istituzioni cittadine con l'obiettivo di fare di Barcellona una delle migliori città del mondo anche sul piano delle attività economiche. (ANSA).