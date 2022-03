Sport: tavolo tecnico Vezzali, con Mef, Mise e Ministero Lavoro

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Individuare gli strumenti a livello economico idonei a sostenere l'intero comparto Sport ed aiutarlo a risollevarsi dall'attuale situazione in cui versa, salvaguardandone le possibilità di ripresa. Con questo obiettivo si è riunito oggi il tavolo tecnico istituzionale del mondo dello sport convocato dal Sottesegretario Valentina Vezzali.

Presenti al tavolo i rappresentati di MEF, MISE, Ministero del Lavoro; la VI Commissione del Senato e la VI Commissione della Camera; INPS; Agenzia delle Dogane e Monopoli e Agenzia delle Entrate.

All'ordine del giorno sono stati proposti: enti sportivi dilettantistici e regime fiscale; ristrutturazione del debito; Agevolazioni fiscali su interventi di recupero ed efficientamento strutture sportive; agevolazioni fiscali per investimenti pubblicitari in ambito sportivo; introduzione di strumenti di rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali; prelievo percentuale sulle somme raccolte dall'attività di betting; inquadramento fiscale della figura degli agenti sportivi; modifica ed implementazione regime impatriati; pirateria digitale; Milano - Cortina 2026.

Il tavolo si riaggiornerà tra quindici giorni per poi avviare una fase di condivisione e ascolto con i rappresentanti del mondo dello sport. (ANSA).