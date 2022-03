Golf: Masters, Woods all'Augusta National per prova campo

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Prove di Masters per Tiger Woods che, con un jet privato partito dalla Florida è arrivato in Georgia, insieme al figlio Charlie, per testare le sue condizioni fisiche in vista della 86esima edizione dell'ambito torneo, in programma dal 7 al 10 aprile ad Augusta.

Una prova campo all'Augusta National Golf Club, teatro del The Masters, per sciogliere ogni dubbio e decidere se giocare o no la competizione, a distanza di un anno e un mese dal suo grave incidente d'auto. (ANSA).