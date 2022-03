Ginnastica:Polimnia a playoff A1,in gara atleta in fuga guerra

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - La Polimnia Ritmica Romana conquista i playoff per la promozione diretta in Serie A1. Il verdetto è arrivato a Napoli in occasione della terza tappa del Campionato di Serie A2. Le verdoline della Polimnia, unica compagine laziale a miliare in A, hanno vinto la tappa e sono arrivate a un passo dalla promozione diretta riservata alle prime due classificate nella regular season. Con il quarto posto finale la Polimnia accede ai playoff di fine aprile a Folgaria (Trento).

La nuova formula del Campionato prevede infatti che la terza squadra che verrà promossa in serie A1 per il 2023 sarà designata con i playoff, ovvero scontri diretti tra le tre squadre classificatesi al 3°, 4° e 5° posto nella regular season. E le verdoline hanno centrato l'obiettivo: saranno tra le 3 competitor per riconquistare un posto in A1. Un traguardo ambizioso e meritato, ma per nulla scontato viste le vicissitudini che hanno accompagnato il percorso della compagine romana in questo Campionato e in particolare vista la drammatica situazione mondiale che ha costretto a rimaneggiamenti continui della formazione: la ginnasta italo-ucraina Elizaveta Havryliv si trovava a Leopoli quando è scoppiato il conflitto e ha affrontato un lungo e drammatico viaggio per raggiungere il confine e arrivare in Italia attraversando l'Europa. "Sono stati giorni terribili, di grande incertezza e soprattutto di angoscia per questa nostra ginnastina che stava scappando dalla guerra da sola, lasciando i genitori in quell'inferno, alla ricerca di una speranza di pace", raccontano le tecniche Michela Conti, Liliana Iacomini e Marzia Farlò, "Poterla riaccogliere a Roma e darle l'opportunità di proseguire il suo sogno in pedana è stata una gioia immensa". Sempre a causa del conflitto in Ucraina la Polimnia ha dovuto fronteggiare l'improvvisa indisponibilità della ginnasta straniera Jelizaveta Polstjanaja, stella Lettone che vive e si allena Mosca poi riuscita ad arrivare a Napoli ha regalato alla Polimnia una performance impeccabile. Altrettanto superlative le prestazioni di Martina Lamberti, Elizabeta Havryliv e Sara De Sanctis: sostenute da un tifo pazzesco che ha colorato di verdolino l'intera curva e riempito di urla gioiose il palazzetto. (ANSA).