A Montelupone prima isola attrezzata di Sport nei Parchi

(ANSA) - MONTELUPONE, 28 MAR - È stata inaugurata stamani a Montelupone, in provincia di Macerata, la prima isola sportiva attrezzata, a livello nazionale. È stata realizzata nel parco Eleuteri, grazie al finanziamento ottenuto nell'ambito del progetto "Sport nei parchi", ideato da Sport e salute in collaborazione con Anci, per una spesa di 25mila euro.

L'inaugurazione è avvenuta alla presenza della sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali e di Jury Chechi, testimonial dei tutorial che consentiranno l'utilizzo corretto degli attrezzi.

Ad accoglierli il sindaco di Montelupone, Rolando Pecora.

Presente all'evento anche il presidente e amministratore delegato di Sport e salute, Vito Cozzoli che ha sottolinea come "lo sport sia di tutti ed è per tutti e Sport nei parchi nasce con queste finalità". (ANSA).