Ciclismo: Coppi e Bartali, Van der Poel vince a Montecatini

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAR - L'olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix) lascia il suo segno alla Settimana Coppi e Bartali di ciclismo, vincendo la quarta tappa sul traguardo di Montecatini Terme. Un successo arrivato allo sprint, ma dopo che lo stesso Van der Poel era andato in fuga a una settantina di chilometri dal traguardo: ripreso quando ne mancavano dieci, ha trovato le forze per battere comunque tutti su viale Giuseppe Verdi. Secondo Ethan Hayter (Inoes-Grenadiers), terzo il belga Remy Mertz (Bingoal Pauwels), mentre l'irlandese Ed Dunbar, arrivato nel gruppo di testa, mantiene la maglia di leader della generale.

La quinta ed ultima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2022 sì disputerà domani nel ricordo di Franco Ballerini. La partenza infatti avverrà da Casalguidi, località dove l'indimenticato campione e ct della nazionale viveva e dove si trova anche una stele in suo onore. (ANSA).