The Masters: Woods è ancora nell'elenco degli invitati

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - A 14 giorni esatti dall'inizio della 86/a edizione del The Masters, Tiger Woods è ancora nell'elenco degli invitati del primo Major del 2022, in programma ad Augusta (Georgia, Usa) dal 7 al 10 aprile. Il campione californiano, che in carriera ha indossato già cinque volte la "Green Jacket" (nel 1997, 2001, 2002, 2005 e 2019), l'ultima tre anni fa dopo una grande rimonta nel round finale (a farne le spese, in quella occasione, fu l'azzurro Francesco Molinari), nonostante le speculazioni - che vanno avanti da mesi - su un suo possibile ritorno in campo proprio ad Augusta, non ha ancora chiarito la sua posizione.

E c'è un dettaglio che fa sperare tutti gli appassionati di golf: l'Augusta Masters ha già escluso dall'elenco dei partecipanti alcuni dei campioni del passato già sicuri di non gareggiare. Woods, 15 volte campione Major, da poco inserito nella World Golf Hall of Fame, è invece - attualmente - ancora nella lista dei big che hanno ricevuto l'invito. Un dettaglio, da non trascurare. Con il mondo del golf che, un anno e due mesi dopo il suo grave incidente stradale a Los Angeles, sogna il ritorno di Woods proprio nel torneo che lo ha reso grande.

(ANSA).