Nuoto:Pellegrini "mondiai Budapest? Troppe gare,duro per atleti"

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "I Mondiali di Budapest? Ho scritto a diversi atleti per conoscere il loro feeling riguardo a questo calendario così denso di gare, e sono tutti in difficoltà".

Parola di Federica Pellegrini, che ha ricevuto a Roma dall'Associazione Stampa Estera il premio sportivo alla carriera. "Tra Europei, Mondiali, Giochi del Commonwealth e le selezioni ad aprile, è difficile per un nuotatore scegliere che cosa preparare e quando prepararlo - ha proseguito la Divina - Ci saranno tre mondiali in vasca olimpica in tre anni, non è mai successo". Secondo l'olimpionica, il calendario "si poteva pensare meglio, dando priorità alla preparazione degli atleti".

Riguardo ai prossimi Europei di Roma, lei assicura che ci sarà sicuramente, da spettatrice: 'E' una competizione in cui l'Italia ha sempre fatto incetta di medaglie. Sarà una grandissima vetrina per la squadra azzurra, che gioca in casa".

(ANSA).