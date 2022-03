Doping: oro 20 km marcia a Londra Lashmanova sospesa due anni

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - La russa Elena Lashmanova, campionessa olimpica 2012 e campionessa mondiale 2013 nella marcia sui 20 km, è stata sospesa per due anni e privata dei suoi titoli per uso di sostanze illecite, ha annunciato lunedì l'agenzia antidoping Athletics integrity units (AIU).

"La marciatrice russa Elena Lashmanova è stata squalificata per due anni, dal 9 marzo 2021, per uso di sostanze vietate, violazione delle regole antidoping del World athletics (la federazione internazionale d'atletica)", ha affermato l'AIU su Twitter. Campionessa olimpica a Londra nel 2012 e campionessa mondiale nel 2013 nella 20 km di marcia, l'atleta russa perderà anche "le medaglie d'oro acquisite", a causa della "squalifica dei suoi risultati dal 18 febbraio 2012 al 3 gennaio 2014".

"Lashmanova ha accettato la sanzione proposta dall'AIU", ha precisato sul social l'agenzia antidoping. La marciatrice, 29 anni, era già stata sospesa per due anni da giugno 2014 a febbraio 2016, dopo essere risultato positivo all'Enduborol nel gennaio 2014. (ANSA).