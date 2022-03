Sci: Odermatt vince anche ultimo gigante, De Aliprandini 23/o

(ANSA) - MERIBEL, 19 MAR - Lo svizzero Marco Odermatt in 2.10.40 ha vinto a Meribel anche l'ultimo gigante della stagione. Per lui a 24 anni è la 11/a vittoria in carriera in una stagione strepitosa che gli ha dato la coppa del mondo, l'oro olimpico e la coppa di gigante. Dietro il giovane talento norvegese Lucas Braathen in 2.10.89, chiude il podio l'altro svizzero Loic Meillard in 2.11.03 Per l'Italia in classifica c'è solo il trentino Luca De Aliprandini che ha però chiuso 23/o ed ultimo in 2.13.55, dopo essere stato 16/o nella prima manche: niente punti per lui e peggior risultato stagionale.

Domani a Meribel si chiudono le Finali di cdm con lo slalom speciale. (ANSA).