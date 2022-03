Sci: Cdm; Odermatt in testa dopo prima manche a Meribel

(ANSA) - MERIBEL, 19 MAR - Lo svizzero Marco Odermatt - vincitore della Coppa del mondo e di quella di specialità - è al comando in 1.04.96 dopo la prima manche dell'ultimo gigante stagionale, quello delle Finali di Meribel. Dietro di lui il norvegese Lucas Braathen in 1.05.16 mentre è uscito il suo connazionale Henrik Kristoffersen. Terzo l'altro svizzero Justin Murisier in 1.05.46.

Per l' italia - su una pista sempre con neve molto scivolosa dopo essere stata trattata con il sale per il caldo - il migliore è stato Luca De Aliprandini, solo 16/o in 1.06.50.

Giovanni Borsotti , l'unico altro azzurro in gara - è invece finito fuori.

La seconda manche è prevista con inizio alle 12. (ANSA).