Genesis Cup al Foro Italico, Us Acli "sport sia per tutti"

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Sette giorni e il padel integrato sbarcherà al Parco del Foro Italico sui campi messi a disposizione da Sport e Salute con la Genesis Cup, evento organizzato dall'Unione Sportiva Acli e ASD Sportinsieme Roma.

La competizione, aperta a persone con e senza disabilità, in coppia, si svolgerà i prossimi 26 e 27 marzo con la formula del "doppio mixto". Le gare sono in programma dalle 9.30 alle 18 del sabato e la domenica dalle 10 alle 12. A seguire la premiazione dove è prevista la presenza dell'assessore allo Sport, Turismo, Grandi Eventi e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato e del delegato allo sport del presidente della Regione Lazio, Roberto Tavani. "Ringraziamo Sport e Salute per la possibilità di vivere una giornata da campioni in un luogo sacro come quello del parco del Foro Italico - ha dichiarato Damiano Lembo, presidente Us Acli -. Un'occasione per dimostrare ancora una volta come lo sport debba essere a portata di tutti, grazie alla promozione di valori cardine come la socialità, la condivisione e l'integrazione". (ANSA).