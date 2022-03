Basket: Nba;Phoenix asfalta i Bulls e vola,vince anche Miami

(ANSA) - LOS ANGELES, 19 MAR - Joel Embiid, con 32 punti, e James Harden, in doppia doppia con 24 punti e 12 assist, sono stati i grandi protagonisti del match che, ieri notte, ha visto la vittoria dei Philadelphia 76ers per 111-101 contro i Dallas Mavericks, nelle cui file Luka Doncic ha vissuto una serata complicata. Solo17 punti per il fuoriclasse sloveno, che ha tirato 5/20 dal campo e 2/10 da tre. Ora, nella Eastern Conference, Philadelphia è terza con il 62,3% di vittorie dietro Miami, in testa con il 66,2 e vincente anche contro Oklahoma City, e i campioni in carica di Milwaukee (62,9).

Bella vittoria anche per i Los Angeles Lakers, 128-123 dopo un supplementare sul campo dei Toronto Raptors. Decisivi LeBron James (36 punti) e Russell Westbrook, che ha chiuso con una tripla doppia e un paio di giocate cruciali. Sempre a Ovest, i Phoenix Suns spazzano via i Chicago Bulls (129-102) e continuano a volare nonostante l'assenza di Chris Paul. Phoenix è largamente in testa alla Western Conference, con l'80,3% contro i 67,6 di Memphis (che ha perso 120-105 con Atlanta) ed è quindi vicinissima a raggiungere il miglior record della Nba, che vuol dire avere il vantaggio del fattore campo conto qualsiasi avversario nei playoffs.

Infine, facili vittorie per Boston, per 126-97 a Sacramento, e per Utah, 121-92 contro i LA Clippers. (ANSA).