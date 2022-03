Atletica: Mondiali indoor, Dosso fa record italiano 60 m donne

(ANSA) - BELGRADO, 18 MAR - Inizio con record italiano per Zaynab Dosso. La 22enne di origine ivoriana, impegnata nelle batterie dei 60 metri donne dei Mondiali indoor, toglie due centesimi al limite nazionale ottenuto agli Assoluti di Ancona il 27 febbraio scorso, correndo in un eccellente 7.14, crono che la piazza al secondo posto della batteria (successo alla statunitense Marybeth Sant-Price, 7.07).

La rezione allo sparo della Dosso è eccellente (0.121), anche se la successiva fase di accelerazione, appare ancora perfettibile; la rincorsa all'americana premia l'azzurra, largamente qualificata per la semifinale di questa sera (ore 18.05). Fa bene anche Aurora Berton, quarta in 7.30 nell'ultima delle sei batterie: un millesimo di troppo la mette alle spalle della britannica Evans-Gray, terza e qualificata direttamente per il round successivo. La beffa sta proprio in quel millesimo (0.298 contro 0.299): la Berton è eliminata.

La più veloce delle batterie è la statunitense Mikiah Brisco con 7.03, tre centesimi meglio della giamaicana Williams (7.06).

Dosso è ottava. (ANSA).