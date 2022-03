Atletica: Doping; Schwazer prosciolto da accusa diffamazione

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Il gup di Roma ha disposto il non luogo a procedere per il marciatore, oro ai Giochi di Pechino 2008, Alex Schwazer indagato per diffamazione. Il fascicolo era stato avviato dopo una denuncia presentata dal medico sportivo, ex Fidal, Giuseppe Fischetto alla luce di alcune dichiarazioni fatte nel corso di una trasmissione tv dall'atleta. In particolare Schwazer, parlando della sua vicenda di doping, finita in archivio, aveva parlato di complotto ai suoi danni.

Il difensore di Schwazer, l'avvocato Gerhard Brandstaetter, ha anche annunciato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro la violazione dei diritti di difesa nel procedimento che si è svolto davanti alla giustizia sportiva.

(ANSA).