CSI Roma dona scarpe da ginnastica a detenuti Regina Coeli

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Si è conclusa con la consegna di 100 paia di scarpe da ginnastica ai detenuti del carcere Regina Coeli, a Roma, la campagna del CSI Roma denominata 'Rimettiamoli in gioco' e ideata per aiutare i detenuti dell'istituto di pena romano. L'idea risale a due anni fa, quando, avviando un corso di calcio free-style con i detenuti, ci si è subito resi conto che era necessario dotarli di scarpe adatte. È stata così lanciata la campagna 'Rimettiamoli in gioco' del CSI Roma, in collaborazione con l'associazione Francescani nel mondo e con Vo.re.co. (volontari di Regina Coeli).

"Abbiamo chiesto ai nostri atleti di rimettere in gioco un paio di scarpe ancora in buone condizioni ma non più utilizzate, per permettere ai detenuti di Regina Coeli di rimettersi in gioco con lo sport - spiega il presidente del CSI di Roma, Daniele Pasquini -. L'iniziativa è stata ostacolata dell'esplosione della pandemia, ma oggi siamo soddisfatti, perché siamo riusciti a mantenere l'impegno preso".

Grazie a questo semplice gesto, nel carcere di Regina Coeli potranno riprendere le attività del corso di calcio free-style grazie alla Asd Freestyle Italia, società sportiva da anni impegnata con il CSI romano a promuovere sport in contesti di marginalità sociale. (ANSA).