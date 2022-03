Sport: rinnovata convenzione tra Credito Sportivo e Fise

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - L'Istituto per il Credito Sportivo e la FISE hanno siglato il protocollo d'intesa confermando l'accordo di collaborazione per i prossimi tre anni. La convenzione - informa una nota - prevede iniziative dedicate non solo alla Federazione, ma soprattutto alle Asd e Ssd che fanno parte della FISE. Gli affiliati, in particolare, potranno usufruire del "Mutuo Light 2.0 Federazioni", grazie al quale sarà possibile ottenere un finanziamento fino a 60 mila euro da restituire in un massimo di 7 anni. La particolarità di questo prodotto è data dalla semplificazione nelle procedure di accesso al credito che non prevedono alcuna garanzia aggiuntiva da parte di Asd e Ssd affiliate, grazie all'intervento del "Fondo di Garanzia per l'impiantistica sportiva" gestito dall'Istituto per il Credito Sportivo, ma semplicemente la presentazione di una lettera di referenza da parte della Federazione.

"Sono particolarmente felice che la strada tra ICS e FISE continui sul percorso comune tracciato ormai da qualche tempo - le parole del n.1 della Fise, Marco Di Paola - In questi ultimi anni di difficoltà globale che hanno coinvolto anche il mondo dello sport, il Credito Sportivo è stato ed è rimasto un punto di riferimento saldo su cui potere contare".

Il presidente dell'ICS, Andrea Abodi ha ringraziato Di Paola "per la rinnovata fiducia nei confronti del Credito Sportivo.

L'obiettivo comune - ha aggiunto - nella diversità dei ruoli, è quello di ascoltare bisogni ed esigenze anche del mondo degli sport equestri, per tradurli in strumenti utili allo sviluppo delle infrastrutture dedicate alle discipline sportive e alle attività ancor più marcatamente di carattere sociale. La comunione d'intenti e di obiettivi tra FISE e ICS si manifesta in modo più visibile in occasione del Concorso di Piazza di Siena e delle attività che impreziosiscono l'evento, qualificandosi proprio per l'impegno in ambito sociale e ambientale, rappresentando quel comune denominatore per la costruzione di un Paese sostenibile, che attraverso lo Sport e i suoi valori può e deve diventare un modello". (ANSA).