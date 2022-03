Ucraina: dt nazionale sincro: 'Grazie, trattate come figlie'

"A malincuore abbiamo lasciato il nostro Paese, dove sono rimaste le nostre famiglie. E ora sono con la squadra sul suolo italiano. Gli atleti della nazionale italiana hanno condiviso tutto il necessario per allenarsi. La Federazione italiana nuoto ci ha dato l'opportunità di difendere il nostro Paese forte e indipendente nell'arena sportiva mondiale! Paolo Barelli si è preso cura di noi come figli suoi! L'Europa è diventata la nostra famiglia non sulla carta, ma nella vita". Il direttore tecnico della nazionale ucraina di nuoto sincronizzato, Svitlana Saidova, ha affidato alla pagina facebook dell'atleta Marta Fedina, bronzo olimpico nel duo e nell'esercizio di squadra, i ringraziamenti al presidente della Federnuoto per le operazioni di soccorso pianificate e personalmente dirette e per l'accoglienza ricevuta al centro federale di Ostia.

"Sono orgogliosa che ci siano persone come te Paolo nella nostra famiglia sportiva. Difficile immaginare cosa sarebbe potuto succedere se gli atleti non avessero avuto un supporto così potente. In questo momento difficile per noi, voglio esprimere la mia grande gratitudine a tutti coloro che non sono rimasti indifferenti. Il tuo aiuto era necessario come l'aria - scrive ancora Saidova -. Non importa quanto siamo forti, la vostra partecipazione e sostegno aumentano la nostra forza e avvicina la nostra vittoria. È come una boccata d'aria fresca quando sembra che la vita, la speranza e il sogno siano crollati in un giorno e non sai come affrontarlo e ti impedisce di respirare. Il mondo poggia su persone premurose e solidali che non riescono a passare davanti al dolore di qualcun altro, pronte ad aiutare e fornire sostegno, in questo momento difficile per l'Ucraina. Grazie a tutti! Ti vogliamo bene, e ti rispettiamo moltissimo!".