Sci: cdm; Odermatt guida gigante 2 Kranjska, De Aliprandini 10/o

(ANSA) - KRANJSKA GORA, 13 MAR - Lo svizzero Marco Odermatt - fresco vincitore della coppa di disciplina ed in marcia vero quella generale - è al comando in 1.12.16 dopo la prima manche del gigante 2 di Kranjska Gora. Secondo il tedesco Alexander Schmid in 1.12.38 e terzo il norvegese Henrik Kristoffersen (1.12.45).

Miglior azzurro, su una pista in condizioni perfette, è il trentino Luca De Aliprandini, decimo in 1.13.13 dopo però una bella gara con un errore sul muro finale, tradito dal passaggio dal sole all'ombra. Poi per l'Italia c'è Giovanni Borsotti 26/o in 1.14.49; decisamente più indietro sono finiti Simon Maurberger in 1.15.56, RiccardoTonetti in 1.15.61 e Giovanni Franzoni in 1.15.65. Fuori invece Alex Hofer ed Hannes Zingerle.

Seconda manche alle 12,30. (ANSA).