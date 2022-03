Pechino: Parsons, vogliamo un mondo in cui prevalga dialogo

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "L'umanità spera in un mondo in cui prevalga il dialogo, facendo propri i valori del mondo paralimpico. Dichiaro chiusi i Giochi paralimpici di Pechino 2022 e invito tutti a rivederci in Italia tra quattro anni a Milano-Cortina". Così il presidente del Comitato internazionale paralimpico, Andrew Parsons, ha dichiarato chiusi i Giochi paralimpici di Pechino 2022.

Un discorso che a differenza di quello che decretava l'inizio dei Giochi in concomitanza con l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, stavolta non ha toccato nello specifico temi di attualità politica mondiale ma ha avuto soltanto degli accenni sottintesi. Poco prima, la sfilata degli atleti in cui i fari puntati erano tutti sugli ucraini, secondi nel medagliere e prima nazionale Paralimpica europea, rappresentati dal loro portabandiera. A capo dell'Italia, ha sfilato Renè De Silvestro.

