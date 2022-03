Tiro a volo: Cdm Cipro; Stanco seconda nella Fossa donne

(ANSA) - NICOSIA, 12 MAR - Bene le donne, un flop quello degli uomini. E' questo il bilancio per gli azzurri della Fossa olimpica impegnati nella prima tappa della Coppa del Mondo di tiro a volo, a Nicosia, caratterizzata da raffiche di vento a 50,760 km all'ora che hanno creato non pochi problemi ai tiratori in pedana. A salire sul podio è stata Silvana Stanco, quinta ai Giochi di Tokyo e oggi seconda con 28/33 nella gara vinta dalla slovacca Zuzana Stefecekova con 31/34. Quarta l'altra azzurra Jessica Rossi, campionessa olimpica a Londra 2012, preceduta di una posizione dalla soldatessa americana Rachel Tozier. Decimo posto per la terza azzurra in gara, Fiammetta Rossi.

L'attuale gestione tecnica, quella del ct Albano Pera, continua invece a non dare frutti in campo maschile. Escluso dalle convocazioni per la prova di Coppa a Cipro il veterano Giovanni Pellielo, il migliore degli italiani in questa gara così' deludente per loro è stato il carabiniere bolognese Daniele Resca, soltanto 32/o. Male anche Mauro De Filipps (39/o) e Valerio Grazini (66/o). La gara è stata vinta dal turco Oguzhan Tuzun davanti all'olimpionico croato Giovanni Cernogoraz. (ANSA).