Rugby: Italia 36/a sconfitta consecutiva, 22-33 con Scozia

La 101esima sconfitta complessiva e la 36/a consecutiva nel Sei Nazioni è tra le meno amare per l'Italia del rugby. All'Olimpico gli azzurri si arrendono alla Scozia con il risultato di 22-33 uscendo tra gli applausi per le tre mete realizzate e un finale di orgoglio che addolcisce la pillola, comunque amara per una nazionale che ormai da troppo tempo non prova la gioia di vincere nel torneo più prestigioso. Davanti a oltre 40 mila spettatori presenti all'Olimpico, tra cui l'appassionato di rugby Marco Zennaro, appena rientrato dopo quasi un anno di indebita detenzione in Sudan e oggi ospite della Fir in tribuna autorità, gli azzurri sbagliano tanto lasciando spesso campo libero ai veloci avversari scozzesi, ma dalla partita di oggi esce fuori il talento di Ange Capuozzo, 22enne francese di padre italiano che oggi, all'esordio in azzurro, è stato autore delle ultime due mete nel finale.