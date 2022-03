Ucraina: Cito, apriamo palestre taekwondo a chi ne ha bisogno

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - In Ucraina "molte persone, soprattutto donne e bambini, hanno dovuto abbandonare la loro terra.

Una situazione che non può lasciarci indifferenti". Inizia così l'appello che il presidente della Federazione italiana di Taekwondo, Angelo Cito, rivolge tramite il sito ai propri tesserati. "Ci aspettiamo che nei prossimi giorni molte persone provenienti dalle aeree di guerra arriveranno nel nostro paese e, tra questi, ci saranno sicuramente praticanti di Taekwondo - prosegue Cito - Il mio invito è quello di aprire le nostre società sportive, accoglierli e farli allenare insieme ai nostri atleti. L'impegno della Federazione, preso con provvedimento urgente, è quello di non far pagare loro nessun costo. Pertanto dovrà essere comunicato, agli uffici federali competenti, il documento e il nominativo di chi ospiterete in palestra".

(ANSA).