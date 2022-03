Sci:cdm; Vlhova guida gigante Aare, Bassino 2/a e Brignone fuori

(ANSA) - AARE SVEZIA, 11 MAR - La slovacca Petra Vlhova in 1.14.80 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Aare, il penultimo della stagione. Subito alle sue spalle, con soli tre centesimi di ritardo, c'è l'azzurra Marta Bassino in 1.14.83. Terza in 1.15.09 la svedese Anna Hector, oro in gigante a Pechino, che con una gara di anticipo oggi può vincere la coppa di disciplina.

E' invece finita fuori Federica Brignone che ha violentemente infilato il braccio sinistro nella terzultima porta porta prima del traguardo.

Si gareggia con neve e temperature primaverili sino a otto gradi sopra lo zero che hanno costretto a compattare il fondo con il sale. Seconda manche alle ore 18. (ANSA).