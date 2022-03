Ucraina, Gualtieri: "Dalla Maratona di Roma messaggio di pace"

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "La Maratona di Roma è un appuntamento straordinario e unico che siamo felici di poter organizzare grazie al sostegno di Acea. Deve essere l'edizione della rinascita e votata a un messaggio di pace e di serenità.

Per questo è significativo che parte dei proventi delle quote di sostengo andranno con il Banco Alimentare in aiuto del popolo ucraino dopo questa inaccettabile aggressione militare". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando la 27/a edizione della Maratona di Roma Acea 'Run Rome', nella Protomoteca del Campidoglio.

"Credo che il sentimento diffuso di tutte le 10.000 persone che parteciperanno, metà italiane e metà da tutto il resto del mondo - ha proseguito il primo cittadino della Capitale - sarà di pace e solidarietà. È la corsa più bella del mondo, nessuno può offrire un tragitto così spettacolare tra monumenti e luoghi che si incrociano lungo un tragitto ineguagliabile in qualsiasi altro luogo al mondo. Questo è anche lo spirito che rende questa maratona un appuntamento eccezionale e che fa Roma ancora una volta Capitale dello sport". (ANSA).