Rugby: Sei Nazioni; due cambi per l'Italia contro la Scozia

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Due i cambi in formazione per l'Italrugby contro la Scozia sabato prossimo rispetto all'ultima uscita a Dublino contro l'Irlanda nel Sei Nazioni. Triangolo allargato formato da Padovani-Ioane-Bruno con quest'ultimo - in base alla formazione ufficializzata dal commissario tecnico azzurro Kieran Crowley - confermato dal primo minuto così come Marin che, insieme a Brex, formerà la coppia di centri. Le chiavi della mediana saranno affidate a Garbisi e Braley che ritrova la maglia azzurra da titolare dopo il Test Match vinto a novembre - allo Stadio Lanfranchi di Parma - contro l'Uruguay.

Terza linea composta da Halafihi, Pettinelli e Lamaro arrivato alla settima presenza da capitano. In seconda linea conferme per Ruzza e Cannone, mentre in prima linea insieme a Ceccarelli e Fischetti farà il suo esordio Giacomo Nicotera.

Pronti a subentrare dalla panchina Bigi - al rientro in azzurro dopo le Autumn Nations Series - Nemer, Zilocchi, Sisi, Zuliani, Fusco, Zanon e l'esordiente Ange Capuozzo.

La partita alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma - secondo match casalingo degli Azzurri nel Guinness Sei Nazioni 2022 - è valida per la quarta giornata del torneo e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in chiaro su TV8 con collegamento a partire dalle 14.30. Sarà il confronto numero 34 tra le due squadre, arbitrerà il match l'inglese Luke Pearce.

"Affrontiamo una squadra che ha mostrato il suo valore nelle precedenti uscite del torneo. Abbiamo l'opportunità di giocare davanti al nostro pubblico: vogliamo voltare pagina e reagire sul campo con una prestazione importante" ha dichiarato Kieran Crowley.

Non saranno insieme al gruppo azzurro nel weekend Federico Mori e Simone Gesi che hanno fatto ritorno ai rispettivi club, in vista dei rispettivi impegni sportivi. (ANSA).