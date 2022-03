Milano-Cortina: Malagò, lavori procedono ma siamo in ritardo

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - "Lavori per Milano-Cortina? Sta procedendo tutto ma siamo in ritardo, dobbiamo recuperare il ritardo. Se non ci fosse margine per recuperare il ritardo sarebbe preoccupante. Il tema Covid non ha aiutato ma ci abbiamo messo del nostro". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a San Siro, dopo la Giunta Nazionale svoltosi in mattinata all'Allianz Tower di Milano.

"Palazzetto Santa Giulia? Sarei poco serio se dicessi che non c'è preoccupazione, così come su ogni lavoro del dossier olimpico. C'è piena fiducia da parte di chi sta seguendo il dossier. Noi verifichiamo e controlliamo, parlo quotidianamente con il sindaco Sala. Va detto che il Palazzetto non rientra tra le opere che hanno a che fare con l'agenzia visto che è una struttura privata". (ANSA).