Basket: Virtus Bologna prende altro giocatore dal Cska Mosca

(ANSA) - BOLOGNA, 07 MAR - La Virtus Bologna prende un altro pezzo pregiato al Cska Mosca, la fortissima squadra russa esclusa dall'Eurolega a causa del conflitto in Ucraina. Dopo Daniel Hackett, arriva a Bologna anche Tornik'e 'Tako' Shengelia, ala grande georgiana con esperienza sia in Nba, sia in Eurolega dove è stato per anni protagonista.

Ala grande/centro di 206 centimetri, 31 anni, Shengelia era arrivato a Mosca nel 2020 dal Saski Baskonia dove è stato protagonista per sei stagioni, vincendo anche un campionato.

Dopo la rescissione del contratto con il Cska l'approdo a Bologna, alla corte di Sergio Scariolo. (ANSA).