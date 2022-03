Taekwondo: Fita, accordo collaborazione con Luiss Sport Academy

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Il taekwondo entra nel programma sportivo della Luiss Sport Academy grazie ad un accordo di collaborazione tra la federazione guidata da Angelo Cito e l'ateneo romano. "Oggi è un giorno importante per la federazione con la firma del protocollo d'intesa sancito con l'università Luiss - ha detto Cito -. Abbiamo dato il via ad un'iniziativa importante per lo sport accademico con l'auspicio che atleti di alto livello inizino un percorso di studi in Luiss".

"Siamo molto contenti di aver siglato il nostro decimo accordo con una Federazione sportiva - le parole del dg della Luiss, Giovanni Lo Storto -. L'accordo con una Federazione attiva come la Fita è un momento per ribadire la centralità dello sport in Luiss come sistema di valori che arricchirà sicuramente i nostri studenti". (ANSA).