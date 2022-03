Pugilato: promoter Joshua,rivincita con Usyk? Ora è in guerra

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "Rispettiamo la situazione di Oleksandr Usyk e plaudiamo il suo amor patrio. Gli daremo tutto il tempo di cui ha bisogno per battersi di nuovo con noi, anche se vigileremo che questo impegno venga rispettato come da contratto. Ma di fronte ad una situazione tragica come quella dell'Ucraina ci inchiniamo e siamo disponibili ad aspettare tempi migliori".

Lo ha detto Eddie Hearn, promotore dell'ex campione del mondo dei pesi massimi Anthony Joshua, che ha perso il titolo contro l'ucraino ora rientrato nel suo paese per combattere contro i russi che lo hanno invaso. Così, almeno per ora di dare la rivincita a Joshua non se ne parla, nonostante un contratto già firmato.

"Se dobbiamo fare un match interlocutorio a maggio o giugno, saremo felici di farlo - ha detto ancora Hearn -. Poi combatteremo contro Usyk quando la situazione sarà risolta.

Non abbiamo sentito nulla di ufficiale dal suo staff, ma non li disturberemo aspettando con fiducia che ci aggiornino sulla situazione. Rispettiamo ciò che sta attraversando il popolo ucraino e siamo disposti a concedere a Usyk tutto il tempo di cui ha bisogno". (ANSA).