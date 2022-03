Malagò,Expo sta comunicando cosa faremo in Italia e in Sport

(ANSA) - DUBAI, 03 MAR - "Stiamo comunicando che cosa si vuole fare tramite l'Expo nel nostro paese e nello sport. La presenza italiana all'Expo Dubai è importante anche per la candidatura di Roma all'Expo 2030", ha detto il Presidente del CONI Giovanni Malagò, intervenendo in collegamento all'evento dedicato allo sport presso il Padiglione Italia all'Expo di Dubai.

"Siamo stati coinvolti in una serie di iniziative concentrate tra il 4 e il 5 marzo dedicate allo sport, coi nostri atleti e con il Comitato Milano-Cortina 2026, per promuovere il nostro Paese, in termini di comunicazione - ha continuato il Presidente Malagò -. Come comitato Olimpico siamo più che mai vicini - riferendosi al al Padiglione Italia - perché siamo due facce di una stessa medaglia".

All'evento dedicato allo sport presso il padiglione Italia è intervenuto in collegamento dall'apertura dei giochi Olimpici e Paralimpici in Cina anche il presidente comitato paralimpico italiano, Luca Pancalli, che ha aggiunto: "In maniera a volte miope guardiamo allo sport sempre a livello agonistico, ma è un attivatore economico, investendo nello sport si regala benessere ai nostri cittadini, un benessere attivo" "Investire sullo sport, investire in quei percorsi culturali, come i grandi eventi di Milano-Cortina 2026 per il nostro paese vuol dire guardare al presente proiettandoci nel futuro" ha concluso Pancalli. (ANSA).