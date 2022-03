SportinTour Us Acli torna a Pesaro, doppio weekend a giugno

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Dopo due anni di stop a causa della pandemia di Covid-19, torna, con la X edizione, lo SportinTour 2022. Unione sportiva Acli e Comune di Pesaro, insieme per far ripartire lo sport, in campo, nelle palestre. In due week end (dal 2 al 5 e dal 10 al 12 giugno 2022), le finali nazionali della stagione dell'ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI si svolgeranno a Pesaro, come previsto dall'accordo siglato tra US Acli e l'Amministrazione nei giorni scorsi. SportinTour prevede un ricco menù di gare, seminari, convegni e iniziative sociali. "Siamo impazienti di accogliere atleti, dirigenti e famiglie che arriveranno da tutta Italia per questo appuntamento molto importante sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto di vista turistico. I partecipanti potranno conoscere e apprezzare la città e i suoi impianti sportivi prima dell'inizio della stagione turistica. Un momento ideale per godere al meglio dell'offerta culturale, paesaggistica e d'intrattenimento di Pesaro", sottolinea Mila Della Dora, assessora alla Rapidità con delega allo Sport. "L'incontro con il Comune è stato molto importante, positivo e propositivo - dichiara il vicepresidente vicario dell'US Acli Antonio Meola - Torniamo a Pesaro, dopo 11 anni, con soddisfazione sapendo di trovare una città ospitale, ideale per accogliere i nostri atleti e dirigenti".

Prevista la partecipazione di circa 2.500 tesserati e un totale di 5.000 presenze che rappresenteranno anche un importante indotto turistico per la città e le località limitrofe. Previste ben 24 discipline, 8 campionati e 7 tornei nazionali in diverse discipline sportive: Calcio a 5 Open, Calcio a 7 Giovanile, Calcio a 7 Open, Pallavolo, Basket Misto over 40 , Softair, Tiro con l'Arco, Padel, Sport Integrato Disabili e un Triangolare che vedrà in campo anche ragazzi immigrati. Di particolare importanza, poi, il Campionato Nazionale di Nuoto - 'Memorial Claudio Butera', in ricordo del responsabile Nuoto dell'Unione sportiva Acli scomparso nel settembre del 2020 a soli 59 anni. (ANSA).