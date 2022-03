Sport: convenzione Ics-Endas per associazionismo sportivo

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - L'ICS Istituto per il Credito Sportivo e l'ENDAS Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa finalizzato all'utilizzo da parte dell'Ente e dei suoi associati di strumenti finanziari e servizi in grado di garantire un'ulteriore diffusione delle attività sportive e culturali per il potenziamento del benessere delle comunità e dei rispettivi territori. L'accordo, siglato dai presidenti Andrea Abodi e Paolo Serapiglia, con validità triennale, offre la possibilità a tutte le realtà affiliate all'ENDAS di poter usufruire di prodotti dedicati, a partire dal Mutuo Light 2.0, per finanziamenti da € 10.000 fino a € 60.000 garantiti dal solo Fondo di Garanzia, affidato in gestione separata all'ICS, e da una lettera di referenza dell'Ente. Significativa, inoltre, la misura denominata "Valore Sport per tutti", riservata all'Ente e alle sue articolazioni territoriali, per investimenti fino a € 3.000.000 a tassi d'interesse completamente azzerati.

"L'accordo con l'ENDAS - spiega il presidente del Credito Sportivo, Andrea Abodi - consolida l'impegno dell'ICS a sostegno, concreto, dell'associazionismo sportivo, componente fondamentale del no profit italiano, il cui merito è stato anche quello di aver svolto uno straordinario lavoro nel corso dell'emergenza sanitaria. Ringrazio il presidente Serapiglia per la fiducia accordata all'Istituto, nella piena consapevolezza che questa filiera dell'economia sociale dovrà essere assolutamente salvaguardata e supportata, per la costruzione di una società sostenibile in grado di produrre benessere per i suoi cittadini". Per il presidente dell'Endas Serapiglia "la convenzione è un altro importante punto fermo che si aggiunge agli altri fissati negli ultimi anni che garantiscono la tutela delle Affiliate". Serrapiglia ha sottolineato "la vicinanza che il Credito Sportivo ha dimostrato a tutto l'Associazionismo, nel momento dell'emergenza sanitaria, divenendo un punto di riferimento. Ringrazio Abodi per quanto sta facendo per lo sport italiano per aver portato l'ICS a diventare di fatto la banca dello sport. Grazie al lavoro svolto 'associazionismo oggi è più tutelato rispetto a al passato". (ANSA).