Ucraina: pattinatori russi e bielorussi esclusi da competizioni

(ANSA-AFP) - ROMA, 01 MAR - I pattinatori russi e bielorussi sono stati dichiarati persone non gradite in tutte le competizioni di pattinaggio. Lo ha annunciato l'Unione internazionale di pattinaggio (Isu), aggiungendo che si tratta di una misura presa "con effetto immediato e fino a nuovo ordine". "In accordo con la raccomandazione del Cio, il Comitato Olimpico Internazionale, l'Isu "ha convenuto che nessun pattinatore "russo o bielorusso" sarà invitato o autorizzato a partecipare agli eventi organizzati" dalla federazione.

La Russia è una delle principali nazioni di pattinaggio artistico, dove ha vinto sei medaglie di cui due d'oro ai Giochi di Pechino il mese scorso. Anche il pattinaggio di velocità e gli eventi di short track sono interessati da questa misura.

