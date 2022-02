Atletica: Napoli City Half Marathon, nuovo record italiano

(ANSA) - NAPOLI, 27 FEB - Nuovo record italiano alla Napoli City Half Marathon. Lo ha stabilito l'azzurro Yemaneberhan Crippa che ha corso la distanza in 59'26". Il precedente primato apparteneva a Eyob Faniel (1h00'07"). Alle spalle di Crippa si sono piazzati i keniani Joshua Belet (59'28") e Josphat Kipkemboi Kemei (59'32"). Sesto lo svizzero Wanders (1h00'28") primatista europeo sulla distanza. Il 25enne trentino delle Fiamme Oro entra di diritto nella storia: nessun azzurro prima di lui, infatti, era riuscito a coprire la distanza in meno di un'ora. Ma non solo: Crippa diventa anche il secondo europeo di tutti i tempi alle spalle dello svizzero Julien Wanders che conserva il primato assoluto (59'13").

In campo femminile successo keniano di Gladys Chepkirui (1'08"09) davanti all'etiope Ftaw Zeray Bezhabh (1'09"36); terza classificata l'italiana Sofiia Yaremchuk (1'10"13).

Quattromila i partecipanti al via della mezza napoletana corsa con un meteo perfetto. (ANSA).