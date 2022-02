Amore e pattini, il ghiaccio di coppia di Conti-Macii

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Coppia nella vita e sul ghiaccio, lanciano la sfida sui pattini a Milano-Cortina. Sara Conti e Niccolò Macii sono la rivelazione del 2021 dopo aver conquistato il settimo posto agli ultimi Europei di pattinaggio artistico di figura, e sono anche la coppia del futuro perché, avendo sfiorato la qualificazione a Pechino 2022, ora puntano dritto ai Giochi invernali che tra quattro anni si disputeranno in casa.

"I nostri punti di forza come coppia sul piano tecnico sono gli elementi di salto - racconta all'Ansa la pattinatrice - ma penso soprattutto l'unione che riusciamo a creare in ogni programma. Ci sono coppie che non si sopportano, anzi è raro che si vogliano bene". "In coppia pattiniamo da poco più di due anni, ma nella vita stiamo insieme da tre anni e mezzo", rivela Sara, classe '95, cinque anni più grande di Niccolò (2000): "Ora il nostro primo obiettivo è fare bene ai Mondiali di marzo, che saranno già un bel banco di prova in vista di Milano-Cortina".

Ancora non è certa la loro presenza per questioni di qualificazioni "ma ci speriamo tanto".

"Il progetto Sara-Niccolò è nato proprio in funzione delle Olimpiadi in casa - ammette Macii - Lo scorso anno abbiamo vissuto un exploit inaspettato e ci siamo ritrovati in lizza fino all'ultimo per Pechino. Non eravamo ancora a livello da poter superare le altre due coppie ma ci abbiamo provato".

Infine un appello alla stessa Federazione sport del ghiaccio: "La Russia ha un sistema, i pattinatori lo fanno per lavoro. Noi purtroppo ci dobbiamo pagare gli allenamenti e la Federazione contribuisce con un piccolo rimborso" dice l'azzurro. La speranza, aggiunge Sara, "sarebbe entrare in gruppo sportivo militare, sarebbe una svolta". (ANSA).